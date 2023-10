Vom Morden in den Süden "Adler" wollen am Sonntag gegen HC Pustertal den ersten Sieg Villach - Vom Norden geht's für die „Adler“ gleich weiter in den Liga-Süden: Nach der Saison-Auftaktniederlage gegen Linz wartet für die Blau-Weißen das nächste schwere Auswärtsmatch: In Bruneck wollen sich Derek Joslin und Co. rehabilitieren und die ersten Punkte gegen HC Pustertal holen. Dafür muss aber eine deutliche Leistungssteigerung her. Spielbeginn ist in der Intercable Arena in Bruneck um 18 Uhr. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (244 Wörter) © EC VSV / Krammer

EC iDM Wärmepumpen VSV Headcoach Rob Daum: „Das, was wir in den ersten beiden Dritteln in Linz gezeigt haben, war zu wenig. Wir haben uns kaum hochkarätige Torchancen erarbeitet. Wenn man nur einen Treffer erzielt, dann kann man eben nur schwer gewinnen. Gegen Pustertal müssen wir uns steigern und einen Weg finden, um zu gewinnen!“

Drei Adler krank

VSV-Headcoach Rob Daum muss auch in Südtirol weiterhin auf den Rekonvaleszenten Felix Maxa, auf Julian Payr wegen einer Oberkörperverletzung sowie auf den erkrankten John Hughes verzichten. Die Blau-Weißen sind bereits heute am Nachmittag nach Bruneck gereist, werden morgen ein Eistraining absolvieren, bevor es dann am Abend um 18 Uhr in der Intercable-Arena zum Eröffnungsbully kommt.

Zum Gegner

Als neuer Headcoach übernahm der gebürtige Bozner Stefan Mair, der bereits zwischen 2008 und 2011 im Pustertal arbeitete, das Trainer-Zepter. Zuletzt war er sechs Jahre in der Schweiz beim HC Thurgau tätig. Im Tor setzen die Südtiroler weiterhin auf die Dienste von Thomas Sholl, der in der vergangenen Saison sehr starke Leistungen zeigte und großes Verdienst für das Erreichen des Play-offs hatte. In der Verteidigung hat man den US-Amerikaner Ben Newhouse sowie den dänischen Nationalspieler Morten Jensen viel Qualität für die Defensive geholt. Für die Offensive gab es gleich mehrere Neuverpflichtungen: Filip Ahl kam von Znaim, Marc-Olivier Roy von Bratislava, Olivier Archambault aus der ECHL sowie Daniel Catenacci vom Lokalrivalen aus Bozen zu den Südtirolern!