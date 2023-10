Gebürtiger Villacher 91 Prozent: Kärntner Kickl bleibt FPÖ-Parteiobmann Kärnten / St. Pölten - Der gebürtige Villacher Herbert Kickl wurde heute beim FPÖ-Parteitag als Parteiobmann bestätigt. 91 Prozent der Anwesenden stimmten für ihn. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (75 Wörter) © Daniel Raunig

Herbert Kickl wurde in Villach geboren, ist in Radenthein und in Spittal zur Schule gegangen und wurde am heutigen Samstag, den 17. September, beim Bundesparteitag der FPÖ in St. Pölten als Parteiobmann wiedergewählt. Er erhielt 91 Prozent der Stimmen. Als er vor einem Jahr zum ersten Mal gewählt wurde – nach dem Abgang von Norbert Hofer – kam er lediglich auf 88,24 Prozent der Stimmen. Diesmal stimmten 556 von 611 Delegierte für den gebürtigen Villacher.