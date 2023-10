Problem wurde gelöst "Schneller als gedacht": Karawanken­tunnel für Busse und LKWs wieder offen Karawankentunnel - Eine wochenlange Sperre des Karawankentunnel für Busse und LKWs über 3,5 Tonnen wurde gestern angekündigt, nun ist er doch ab heute wieder befahrbar. Der Grund: Das Problem wurde auf slowenischer Seite "schneller als gedacht" gelöst. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © shutterstock.com

“Rascher als ursprünglich angenommen konnte der slowenische Autobahntreiber DARS den Schaden an einem Lüfter des Karawankentunnels auf der A11 Karawankenautobahn beheben”, berichtet die Asfinag in einer Aussendung. Aus diesem Grund sei der Tunnel nun in beide Fahrtrichtungen auch wieder für alle Fahrzeuge frei – also vor allem für jene Busse und LKWs, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen und in den vergangenen Tagen von der Durchfahrt ausgeschlossen waren. Die internationale Umleitung für den Schwerverkehr und für Busse wurde aufgehoben.