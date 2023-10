In der Grazer Innenstadt Endlich wieder live: "Aufsteirern" hat begonnen Graz - Die letzten zwei Jahre war das "Aufsteirern" lediglich als TV-Format verfügbar, nun geht es wieder in die Grazer Innenstadt hinaus. Heute und morgen wird wieder "outdoor" gefeiert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) © Elisa Auer

Die Hofkonzerte vom vergangenen Jahr sollen jedenfalls auch heuer beibehalten werden und neben den Innenhöfen will man eben dann auch Plätze und Straßen bespielen. Die Fußgängerzone der Schmiedgasse zeigt sich dieses Jahr als Trachtenmeile.

Wo Musik zu hören sein wird: Burghof

Lesliehof

Hof der Grawe

Hof der Wiener Werkstätten in der Herrengasse

Landhaushof

Hauptplatz

Karmeliterplatz

Freiheitsplatz

Für Jeden was dabei

Rund 30 Aussteller präsentieren ihre Waren in der Herrengasse und auch für Handwerker findet sich das passende Programm. In der Schmiedgasse und im südlichen Bereich der Stubengasse kann man sich im Korbflechten oder Seifen machen üben. Wer es lieber deftig hat, kann im Stadtbauernhof der Landwirtschaftskammer traditionelle Spezialitäten von Bauern der Region bekommen.

Auch Weltrekordversuch findet statt

Zudem kommt es am Sonntag um 11.30 Uhr zu einem Weltrekordversuch. Dabei sind alle Personen eingeladen, einen Walzer in Tracht zu tanzen. Ziel ist es, über 1.598 Paare zusammenzubekommen, das nämlich ist der bisherige Weltrekord. Eine Stunde früher findet in der Stadtpfarrkirche ein Aufsteirern-Gottesdienst statt, um 17 Uhr gibt’s dann noch ein abschließendes Andachtsjodeln.