0:3-Niederlage Chance auf Tabellen­führung verspielt: GAK verliert klar gegen Rapid II Graz - Der GAK hatte heute die Chance, die Tabellenführung in der zweiten Liga zu übernehmen. Dazu war ein Sieg gegen die zweite Mannschaft von Rapid Wien nötig, was jedoch nicht gelang. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (138 Wörter)

Die Tabellenführung war heute für den GAK in der zweiten österreichischen Fußball-Liga greifbar nahe. Es musste “nur” ein Sieg gegen den Vorletzten, die zweite Mannschaft von Rapid Wien, her. Das Spiel begann sehr zerfahren, doch mit Fortdauer der ersten Halbzeit kamen die Grazer immer besser ins Spiel. Dennoch stand es nach 45 Minuten noch 0:0. Das sollte sich in der zweiten Halbzeit allerdings ändern.

Rapid zerstört Grazer Träume

Acht Minuten waren dort erst gespielt, als Moritz Oswald zum 1:0 für Rapid traf – und in dieser Tonart ging es weiter. Enes Tepecik (67.) und Nicolas Binder (77.) ließen den Traum der Grazer von der Tabellenführung mit dem 2:0 und 3:0 endgültig platzen. Von diesen Rückschlägen konnte sich der GAK nicht erholen. Statt Tabellenführer ist man mit dieser Niederlage nun nur noch Fünfter.