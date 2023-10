"Preise runter!" Über 500 Demonstranten bei Anti-Teuerungs-Demo in Klagenfurt Klagenfurt - Heute haben sich über 500 Demonstranten in Klagenfurt dem Aufruf des ÖGB angeschlossen und gingen im Kampf gegen die Teuerung auf die Straße. Unter dem Titel "Preise runter!" wurden weitere Entlastungsschritte gegen die Preisexplosion gefordert. "Einmalzahlungen sind weder ausreichend, noch sind sie nachhaltig", kritisiert beispielsweise ÖGB-Landesvorsitzender René Willegger. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) © Jeremias

Österreichweit zogen die Menschen an diesem Samstag auf die Straßen, um ein gemeinsames Zeichen für ein Ende der Kostenexplosion zu setzen. Auch in der Kärntner Landeshauptstadt versammelten sich um 14 Uhr hunderte Menschen. “Viele Leute im Land wissen nicht mehr, wie es weitergehen kann”, so ÖGB-Landesvorsitzender René Willegger. Dass es Krisengewinner gibt, liegt für den Gewerkschaftsbund auf der Hand. “Hier ist jetzt und sofort die Politik gefordert, nachhaltige Maßnahmen zu setzen. Einmalzahlungen sind ein Tropfen auf den heißen Stein”, kritisiert Willegger. Für die Krise brauche es gemeinsame, solidarische Antworten.

Forderungen der ÖGB: Übergewinnsteuer

Energiepreisdeckel für alle Wärmesysteme

Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel

Anti-Teuerungs-Kommission

“Betreffen all das, was die Menschen belastet”

“Wir haben zahlreiche Vorschläge gemacht und Missstände aufgezeigt. Sie betreffen das Wohnen, sie betreffen Energie, Mobilität und sie betreffen die Lebensmittel. Sie betreffen all das, was die Menschen derzeit so sehr belastet”, meint Willegger. Die Demonstration wurde deswegen gesetzt, weil bis dahin von der Politik noch nichts dagegen gemacht wurde, ist der ÖGB-Landesvorsitzende enttäuscht. Im Zuge der Demonstration nahm Landeshauptmann Peter Kaiser höchstpersönlich die Resolution entgegen.