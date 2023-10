Katrin Nießner kritisiert "Unüber­windbares Hinder­nis": FPÖ-Kritik an digitalen Bus­fahr­plänen in Villach Villach - Kritik an der digitalen Umsetzung der Busfahrpläne in Villach hagelt es von der FPÖ. Die Villacher Clubobfrau Katrin Nießner "vermisst" die ausgedruckte Variante. Für viele Senioren sei die kleine Schrift auf den Anzeigetafeln ein "unüberwindliches Hindernis", kritisiert sie. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (185 Wörter) Katrin Nießner "vermisst" die ausgedruckten Busfahrpläne für Senioren. © Fotomontage FPÖ Villach & 5min.at

“Ältere Villacher haben mich angesprochen, sie würden ja gerne das Auto stehen lassen, aber sie kapitulieren vor digitalen Linienplänen. Auch die kleine Schrift auf den Anzeigetafeln ist für einige ein unüberwindliches Hindernis”, so die Klubobfrau der freiheitlichen Gemeinderäte in Villach, Katrin Nießner. Allzu oft werde auf ältere Mitmenschen vergessen. Ein ausgedrucktes Fahrplanheft sei für diese teilweise “unverzichtbar”, meint Nießner weiter. “Natürlich erleichtert das Internet oder eine App die Fahrplanauskunft. Nicht alle Senioren nutzen aber dieses Angebot. Oft fehlt es am entsprechenden Know-How”, stellt sie klar.

“Alle sollen gerne mit Bus und Bahn fahren können”

Nun gelte es, die Voraussetzungen auch für die Generation 60+ zu schaffen. Es könne doch nicht sein, dass Senioren zuerst in ein Auto steigen müssten, um zum Rathaus zu pilgern und sich dort dann im Bürgerservice anzustellen, um auf Nachfrage einen Ausdruck einer bestimmten Linie zu erhalten, kritisiert Nießner. Die Linienführung solle laut der Villacher Klubobfrau der Freiheitlichen so gestaltet werden, dass Schüler, Arbeitnehmer und Senioren gleichermaßen gerne auf Bus und Bahn zurückgreifen.