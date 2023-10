Kreide war gestern

St. Veit setzt in den Volks­schulen auf digitale Tafeln

St. Veit an der Glan - Kreide war gestern – die Volksschule St. Veit an der Glan wurde in den Ferien mit modernen digitalen Schultafeln ausgerüstet. Sie können deutlich mehr als ihre analogen Vorgänger.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (180 Wörter)