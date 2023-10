3:1-Erfolg Trotz akuter Heim­schwäche: WAC dreht Spiel gegen Hartberg Wolfsberg - Trotz akuter Heimschwäche konnte sich der WAC heute gegen Hartberg durchsetzen und damit den ersten vollen Erfolg zu Hause in dieser Saison einfahren. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Das Spiel war von Anfang an recht ausgeglichen, bis dann etwa zur Hälfte der ersten Halbzeit ein Hartberger im Strafraum des WAC gefoult wurde. Die Steirer nahmen diese Chance dankbar an und verwerteten zur 1:0 Führung durch Tadic. Danach hatten zwar die Hartberger eher die besseren Chancen, die Wolfsberger glichen aber dank Baribo noch vor der Halbzeitpause aus (42.). Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag. Erst traf Malone nur die Latte (52.), dann schoss Kerschbaumer den WAC in Führung (59.). Röcher entschied in der Nachspielzeit das Spiel dann endgültig für die Kärntner.