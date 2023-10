14 Florianis waren vor Ort Feuerwehr im Einsatz: Bus verlor in Obervellach viel Treibstoff Obervellach - Kurz vor 14 Uhr hat heute in Obervellach die Sirene geheult. Grund war eine Treibstoffspur, die ein Linienbus zwischen dem Hauptplatz und dem Seilbahnplatz (über 300 Meter) hinterlassen hatte. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Am heutigen Samstag, den 17. September kurz vor 14 Uhr, wurden 14 Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Obervellach in den Ortskern gerufen. Dort hatte ein Linienbus zwischen der Kreuzung Hauptplatz und dem Seilbahnplatz Kraftstoff verloren. Die Feuerwehr war dabei dafür verantwortlich, die Dieselspur zu binden. Mit Bindemittel und Besen ausgerüstet, erledigte man den Einsatz in kürzester Zeit, konnte im Anschluss die Straße noch reinigen und danach wieder einrücken.