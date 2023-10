Ins LKH Villach gebracht

Schwer verletzt: Motor­rad­fahrer kracht auf Gerlitzen frontal gegen Auto

Treffen am Ossiacher See - Ein 58-jähriger deutscher Motorradfahrer ist heute Nachmittag auf der Gerlitzenstraße frontal in das Auto eines 36-jährigen Feldkirchners gekracht. Er wurde schwer verletzt ins LKH Villach gebracht.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (64 Wörter)