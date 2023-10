Maximal 18 Grad Im Norden regnerisch, im Süden trocken: So wird das Wetter am Sonntag Steiermark - Bei Temperaturen zwischen 10 und 18 Grad wird es am Sonntag in der Steiermark wechselhaft. Im Norden soll es anfangs noch regnen, der Süden soll trocken bleiben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (102 Wörter) SYMBOLFOTO © Hannah Kulmitzer

Vom Ausseerland bis Mariazell kann es am Sonntag in der Steiermark wiederholt regnen. Dabei bleibt es windig und kühl. Zu Beginn des Tages wagt sich der Schnee bis auf knapp 1.000 Meter herunter, tagsüber steigt die Schneefallgrenze dann aber wieder an. Im Süden der Steiermark bleibt es allerdings überwiegend niederschlagsfrei und vorübergehend kann sogar mal die Sonne vorbeischauen. “Am Abend nehmen die Wolken aus Norden wieder zu. Die Höchsttemperaturen liegen von Nord nach Süd zwischen 10 und 18 Grad”, wissen die Experten der ZAMG.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.