In Grazer Wohnung Eifersucht als mögliches Mordmotiv von Messerstecher Graz - Gestern Abend wurde ein 34-jähriger Mann in einer Grazer Wohnung von einem 62-Jährigen erstochen. Nun werden erste Vermutungen zum Tatmotiv seitens der Polizei aufgestellt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Streit führte zu Mord: Mann in Vinzenzgasse abgestochenMordalarm in Graz: Opfer wurde mit Küchenmesser erstochen

Gegen 19.30 Uhr kam es gestern Abend in einer Wohnung in Eggenberg zu einem Mord. Dabei hat ein 62-jähriger Mann einen 34-Jährigen mit einem Messer so schwer am Hals verletzt, dass Letzterer starb. Wir haben berichtet. Nun stellt die Polizei erste Vermutungen zum Motiv der Tat auf, wie Medien berichten. Demnach könnte es sich bei de Motiv um Eifersucht handeln. Die Tat geschah nämlich in der Wohnung einer 33-jährigen Frau. Dass ein Bekanntschaftsverhältnis zwischen Täter und Opfer bestand, hatte die Polizei bereits klargestellt.