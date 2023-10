Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine Stunde lang eingeklemmt: 54-Jähriger arbeitet alleine und verletzt sich schwer

Döbriach am Millstätter See - Ein 54-Jähriger wurde heute Vormittag, gegen 11.20 Uhr, bei Arbeiten auf seinem Firmengelände in Döbriach am Millstätter See schwer verletzt. Erst nach einer Stunde konnte er die Rettungskräfte rufen.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (77 Wörter)