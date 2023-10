Jetzt fährt sie nach Trient Romina Kury: Klagenfurter U12-Athletin wird "Tiroler Sprintchampion 2022" Klagenfurt - Romina Kury hat beim Finale zum "Tiroler Sprintchampion 2022" einmal mehr ihr Talent unter Beweis gestellt. Sie konnte alle Alterskolleginnen besiegen und den ersten Platz für sich gewinnen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) Romina Kury (rechts) mit ihrem Bruder Leo. © KK

Die junge Athletin des LAC Klagenfurt konnte in der U12-Klasse gewaltig aufzeigen. Als gebürtige Tirolerin war sie beim “Tiroler Sprintchampion 2022” startberechtigt. Von insgesamt 4.000 Teilnehmern kamen nur 200 ins Finale, wo sich die Klagenfurterin dann gegen 33 Alterskolleginnen durchsetzen konnte. Nach Siegen in den Vorläufen konnte sie auch das Finale über 60 Meter in starken 9,29 Sekunden für sich entscheiden.

Bruder Leo war auch dabei

Damit darf sie, als Belohnung, zum EUREGIO-Finale nach Trient (Italien) fahren und sich dort kommende Woche mit ihren Alterskolleginnen aus Südtirol und Trentino messen. Rominas Bruder Leo erreichte in der U10-Klasse in 10,77 Sekunden über die 60 Meter übrigens den 16. Platz.