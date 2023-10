Bürgermeisterin informiert Für alle da: Neuerungen im Sozialamt der Stadt Graz Graz - In einer Pressekonferenz stellte Bürgermeisterin Elke Kahr vor kurzem Andrea Fink (Leiterin Sozialamt) und Eva Seiler (Fachbereichsleitung Sozialarbeit, Soziale Dienst und Wohnen) wichtige Neuerungen sowie bestehende Angebote im Grazer Sozialamt vor. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (195 Wörter) © Stadt Graz/Foto Fischer

Vor allem die stark gestiegenen Energiepreise stellen viele vor große Probleme. Um rechtzeitig helfen zu können, bietet das Sozialamt mehrere (auch neue) Möglichkeiten der Unterstützung an und hat eine Servicenummer für Informationen und Erstberatung eingerichtet: Tel. 0316 872 6344 bzw. [email protected] . Die Servicenummer ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr erreichbar, Freitag 8 bis 12 Uhr. Die Angebote des Sozialamts richten sich an alle erwachsenen Grazerinnen und Grazer in schwierigen Lebenssituationen. Die Stadt hat eine kleine Informationskampagne gestartet, um die Grazerinnen und Grazer darüber zu informieren (Sujet in der Anlage).

Sozialcard der Stadt Graz ermöglicht Menschen mit geringem Haushaltseinkommen die vergünstigte Inanspruchnahme verschiedener Leistungen der Stadt Graz und Betriebe sowie auch privater Einrichtungen (z.B. Freizeit und Kultureinrichtungen). Zentrale Vorteile der SozialCard sind der günstige Bezug der Jahreskarte der Graz Linien, finanzielle Sonderunterstützungen wie der Energiekostenzuschuss, das Schulstartgeld, der Kleinkinderzuschuss sowie die Weihnachtsbeihilfe. NEU: Ab 1. Februar 2023 können auch Personen, die Wohnunterstützung erhalten (z.B. Berufstätige, Studierende und Selbstständige), die Sozialcard erhalten. Dadurch wird eine größere Anzahl von Personen anspruchsberechtigt.

NEU: Härtefallfonds der Energie Graz Für Personen, die Schwierigkeiten mit der Bezahlung von Energiekosten haben, stellt die Energie Graz für ihre Kunden und Kundinnen Unterstützung bereit. Auch diese Leistung wird von den Sozialarbeiter:innen geprüft und abgewickelt. Obergrenze ist ein Einkommen von 1800 Euro (inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld). Die Unterstützung beträgt bis zu 400 Euro bzw. bis zu 800 Euro bei zwei Energiesorten (Strom, Wärme).

Graz Hilft Fonds Der Fonds stellt eine zusätzliche finanzielle Unterstützung für Personen in Notsituationen dar. NEU: Für die Unterstützung entscheidend ist die Notlage, nicht das Einkommen. Die Abwicklung erfolgt über die Sozialarbeiter:innen des Sozialamts.

NEU Eine Erstberatungsstelle der Sozialarbeit bietet Information und Kurzberatung an: Tel. 0316 872 6344

bzw. [email protected] Die Servicenummer ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr erreichbar, Freitag 8 bis 12 Uhr.

Das Sozialamt

Das Sozialamt ist als Einrichtung der öffentlichen Hand für den Vollzug gesetzlicher Leistungen zuständig. Hierzu zählen insbesondere die Sozialunterstützung, die Behindertenhilfe sowie die Sozialhilfe. Weiters wickelt das Sozialamt freiwillige Leistungen der Stadt Graz ab, die ein wichtiges zusätzliches Angebot und eine Unterstützung gerade in schwierigen Lebenssituationen darstellen. Die Sozialarbeiter:innen der Stadt klären Voraussetzungen für den Bezug von Leistungen ab und unterstützen bei der Abwicklung der Anträge. Mittel- und langfristig sind die Beratung und Unterstützungen der Sozialarbeit auf die nachhaltige Stabilisierung von Personen in schwierigen Lebenssituationen ausgerichtet.