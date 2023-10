Wir sind Kärnten Villachs Blues-Pädagoge aus Bestimmung: "Mit Gitarre fühlte ich mich plötzlich zwei Köpfe größer" Kärnten - Von einer Bestimmung ohne Optionen, von seiner Botschaft an die Menschen und davon, was ihm handgemachte Musik bedeutet, spricht Villachs Blues-Musiker, Komponist, Musikpädagoge, Band-Leader Christoph Soyer, 41. von Ralph Wolf Gatternig 5 Minuten Lesezeit (674 Wörter) Reportage Christoph Soyer ist Vollblut - Musikpädagoge mit dem Ziel seine Schüle r / - innen individuell zu fördern. © Ralph Wolf Gatternig

Für ein Foto nimmt er seine stählerne Blues-Gitarre in die Hand. Unweigerlich setzt er dabei ein Lächeln auf und seine Augen beginnen zu leuchten. Die Begeisterung am Instrument und die Freude an der Musik sind für ihn die wichtigsten Beweggründe seit seiner Kindheit. Heute ist er ein erfahrener Live-Musiker, ein Komponist, ein Musikpädagoge.

Musik aus Bestimmung

Ohne zu zögern, bezeichnet er die Musik als seine alternativlose Bestimmung, schon seit frühester Kindheit hat sie ihn bewegt. Zunächst kam er durch seine Mutter und Großmutter mit Klassischer Musik in Kontakt. Musik nur zu hören, war ihm jedoch bald zu wenig: Mit acht Jahren meldete ihn seine Mutter auf seinen Wunsch in Villachs Musikschule an. Die Wahl des Instruments war sofort klar: die Gitarre. „Ein Sportverein hat mich nie interessiert, ich war auch ein eher schüchternes Kind“, erzählt Soyer, „aber mit umgeschnallter Gitarre fühlte ich mich plötzlich zwei Köpfe größer.“

Die Offenbarung: Rock, dann Blues

Über seine Schwester lernte er die Rockmusik kennen, im Alter von elf einen CD-Player geschenkt zu bekommen, bezeichnet er als Offenbarung. Während Gleichaltrige meist Populärmusik hörten, faszinierte ihn die Rockmusik. Als Teenager geht er bis zu dessen Wurzeln: den Blues. „Blues lebt man“, fasst er diesen zusammen, „es hat keine Grenzen, ist weltoffen, es geht um das Gefühl“. Ursprünglich aus dem Umfeld afrikanisch-stämmiger Sklaven in den USA des 20. Jahrhundert kommend, ist Blues für ihn vielleicht gerade deswegen eine sehr lebensbejahende und weltoffene Stilrichtung. „Jeder kann Blues-Musikspielen, egal wo jemand herkommt“, sagt Soyer, „man kann damit sowohl Kritik als auch die schönen Dinge des Lebens ausdrücken.“ Blues ist für ihn eine Frage der inneren Einstellung.

Wiener Nachtleben, dann Konservatorium Klagenfurt

Vier Jahre lang spielte er in Wien in verschiedenen Bands, trat oft vor Publikum auf. „Wir haben oft die Nacht zum Tag gemacht“, erinnert sich Soyer an diese Zeit, „für mich stand aber immer die Musik als Triebkraft im Vordergrund.“ Die Verpflichtung zur Musik sind ihm schon damals wichtiger als Verlockungen von Ruhm und Ausschweifungen. Als seriös bezeichnet er seinen weiteren Weg, am Konservatorium Klagenfurt Klassische Gitarre und Jazzgitarre zu studieren.

Wie Mozart: Musikpädagoge und Komponist

Heute würde man Mozart als„Musikpädagogen“bezeichnen, Lehrer also. Christoph Soyer unterrichtet heute Akustik- und elektrische Gitarre an der Musikschule „Dreiländereck“. Für ihn ist individuelles Fördern seiner Schülerinnen und Schüler wichtiger als, wie er es nennt, „den Schülern alles reinzudrücken, was man weiß“. Für ihn ist es Auftrag, den Kindern und Erwachsenen Musik im Ganzen und als Kunstform näherzubringen, das Wichtigste ist für ihn die Freude und Begeisterung. „Nicht jeder wird ein Profi, es geht genauso um einen Beitrag an der Gesellschaft“, sieht sich Soyer, „und um die Wertschätzung echter handgemachter Musik.“

Auch den Bereich Komponieren teilt er mit Mozart: Alle Stücke seiner zuletzt herausgebrachten CD „Songs between heaven and earth“ hat er vollständig selbst komponiert und eingespielt. „Wenn man komponiert, fließt in dem Moment etwas“, versucht er das Kreative zu umschreiben, „trotzdem ist der Großteil Arbeit und Disziplin.“

Auftritte und Zukunftsmusik

Auch wenn er nicht vollständig glücklich ist mit der Musiklandschaft in Kärnten, sieht er doch einen positiven Aufschwung seit den 2000er-Jahren. „Man kann dem Publikum indirektem Kontakt auch anspruchsvolle Musik näherbringen“, schildert er seine Erfahrungen, „die Leute wissen das sehr zu schätzen.“ „Musik spricht die Emotionen direkt an, es ist eine universelle Sprache, auch Kinder verstehen diese“, erklärt Soyer, „Kunst lehrt nicht Kunst, sondern hilft, sich selbst kennenlernen.“ Für ihn ist Musik dann heilig im wörtlichen Sinn, heilend, sowohl für Musizierende als auch für die Zuhörer.

Neben Solo-Projekten und dem Duett “ECht!” mit seiner Partnerin Elisabeth formt er derzeit eine klassisch-elektrische Blues-Band mit Schlagzeug, elektrischen Gitarren und Bass. Wenn er davon erzählt, spürt man fast dieselbe Begeisterung, mit der er seine Stahlgitarre zur Hand nimmt.