Nachträgliche Feier Stiege 19: Der älteste Fanclub des EC KAC feiert 40 Jahre-Jubiläum Klagenfurt - Schon mehr als 40 Jahre wird der EC KAC von dem Fanclub „Stiege 19“ angefeuert. Dieser ist einer der insgesamt drei offiziellen Fanclubs des Eiskockey-Rekordmeister KAC. Nachdem die Jubiläumsfeier im letzten Jahr coronabedingt ins Wasser gefallen ist, wurde diese gebührend gefeiert. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (365 Wörter) Am Samstag wurde das 40-jährige Bestehen vom Fanclub „Stiege 19“ gebührend gefeiert. © StadtKommunikation/Wajand

Am Samstag feierte der Fanclub „Stiege 19“ mit Bürgermeister Christian Scheider, Sportreferent Stadtrat Mag. Franz Petritz, Stadträtin Sandra Wassermann und weiteren Vertretern der Stadt das 40-jährige Jubiläum. Geboten wurde ein Rund-um-Programm für jeden Geschmack, Bieranstich, Show-Einlagen und vielem mehr.

Vom Schüler bis zum Richter

Der erste Auftritt als Fanclub „Stiege 19“ war im Herbst 1981. Der Name „Stiege 19“ kommt aus den Anfangszeiten des Fanclubs. Anno dazumal waren die Stiegen in der Eishalle durchnummeriert und so trafen sich fünf treue Anhänger des Sportvereins immer an der Stiege 19. Mittlerweile ist die Anhängerschaft gewachsen und eine einzelne Stiege würde für die Mitglieder nicht mehr ausreichen. Der älteste Fanclub des KAC ́s hält nach wie vor an seinem Namen und den Traditionen fest. Von den rund 140 Vereinsmitgliedern haben jährlich 120 davon eine Abo-Karte, somit ist der Fanclub bei allen Spielen in Klagenfurt bestens aufgestellt, um den KAC anzufeuern. Egal ob Schüler, Pensionist oder Rechtsanwalt, im Klagenfurter Traditionsverein ist Jedermann anzutreffen.

“Super Stimmung” dank der Clubs

Durch das einheitliche Trikot tritt die Stiege 19 immer einheitlich auf – sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen. Bei Auswärtsspiele in Salzburg, Graz und Wien reisen die Fans, auch mit den Mitgliedern der beiden anderen Fanclubs, gemeinsam an. „Als treuer KAC-Fan ist es mir eine große Freude am heutigen Fest teilzunehmen. Durch den Traditionsfanclub „Stiege 19“ und den beiden anderen offiziellen Fanclubs herrscht bei den Heimspielen in der Eishalle immer eine super Stimmung, die kaum mehr wegzudenken ist“, so Bürgermeister Christian Scheider.

“Ein Verein wäre nichts, ohne seine Fanclubs”

„Ein Verein wäre nichts, ohne seine Fanclubs. Und der Club „Stiege 19“ ist einer der aktivsten und traditionsreichsten, daher war es mir als Sportreferent eine große Freude, das 40-jährige Bestehen gebührend zu zelebrieren. Auf viele

weitere erfolgreiche Jahre“, wünscht Sportreferent Stadtrat Mag. Franz Petritz. Wer jetzt denkt, dass der Fanclub nur im Winter aktiv ist, liegt falsch. Der Zusammenhalt spiegelt sich auch in der Eiszeit-freie-Zeit wider. So gibt es etliche Aktivitäten wie das jährliche Schnapsturnier oder auch das Eisstock-Turnier. Auch Partyfahrten nach Lignano werden vom Traditionsfanclub organisiert, wodurch das Zusammengehörigkeitsgefühl noch mehr stärkt wird.