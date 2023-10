Gesundheitszustand ist unbekannt Nach medizinischem Notfall im LKH: Grenzpolizei zieht Lenkerin aus dem Verkehr Südoststeiermark - Samstagnachmittag, 17. September 2022, erlitt eine 58-jährige Fahrzeuglenkerin einen medizinischen Notfall. Sie wurde mittels Notarzthubschrauber ins Krankenhaus verbracht. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (75 Wörter) © 5min.at

Gegen 16 Uhr reiste die 58-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark an einem Grenzübergang von Slowenien nach Österreich ein. Bei der Einreisekontrolle bemerkte ein Polizist der Polizeiinspektion Halbenrain den schlechten Gesundheitszustand der Fahrzeuglenkerin. Die anwesenden Polizisten leiteten die Rettungskette ein und setzten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Durch den Notarzt vor Ort wurde ein Transport der 58-Jährigen veranlasst. Die Frau wurde von dem Notarzthubschrauber C 12 in das LKH Graz überstellt. Der derzeitige gesundheitliche Zustand ist unbekannt.