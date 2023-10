20 Jahre nachhaltige Bildung Sieben Kärntner Schulen erhielten das Österreichische Umweltzeichen Kärnten - Der Grundstein für umweltbewusstes und rücksichtsvolles Handeln wird bereits in der Schule gelegt. Im Bildungsbereich steht das Österreichische Umweltzeichen seit 20 Jahren für eine nachhaltige Schulentwicklung. Zum runden Jubiläum wurde es sieben Schulen aus Kärnten für ihre zukunftsorientierte, herausragend engagierte Bildungsarbeit verliehen. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (433 Wörter) Bildungsminister Martin Polaschek und Christian Holzer, Sektionschef für Umwelt und Kreislaufwirtschaft in Vertretung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, überreichten am 9. September 2022 die staatliche Auszeichnung. © BMK / Viktoria Miess

Bereits vor 20 Jahren wurde das Österreichische Umweltzeichen für Schulen und Pädagogische Hochschulen eingeführt. Diese ganzheitliche staatliche Auszeichnung können seither jene Schulen erreichen, die eine nachhaltige Bildungsqualität mit besonderem Fokus auf Umweltschutz, Gesundheit und Wohlbefinden der Schüler:innen verfolgen. Immer mehr Bildungsrichtungen sind sich infolge des Klimawandels ihrer bedeutenden Rolle in der Umweltbildung bewusst und entscheiden sich, ein verantwortungsvolles Miteinander in der Schule zu fördern. Bundesweit starten nun 44 weitere Schulen – darunter sieben Schulen aus Kärnten – mit dem Österreichischen Umweltzeichen ins neue Unterrichtsjahr.

Im Bildungsbereich verankern

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zur Verleihung: „Umwelt- und Klimaschutz ist eines der brennendsten Themen unserer Generation. Daher freue ich mich besonders, auch in diesem Jahr 44 Schulen mit dem Österreichischen Umweltzeichen auszeichnen zu dürfen“ Auch für Bildungsminister Martin Polaschek leisten die zertifizierten Schulen einen wichtigen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft: „Mein Ziel ist es, den Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsgedanken im gesamten Bildungsbereich noch stärker zu verankern. Das Umweltzeichen ist hier eine bereits bestehende wichtige Initiative, um besonders nachhaltige Schule auszuzeichnen“

Projekte mit Vorbildwirkung

Die Adventistische Privatschule Klagenfurt initiierte eine Kinder-Gesundheitswoche, um das Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise zu stärken. Dabei lernten die Schüler:innen den achtsamen Umgang mit der Natur. Die Schule für Sozialbetreuungsberufe – SOB Waiern im Bezirk Feldkirchen organisiert regelmäßig Kleider- und Buchtauschbörsen: Jede:r kann Kleidungsstücke bzw. Bücher zur Verfügung stellen, die in der Aula zur freien Entnahme aufgelegt werden. Auf eine gesunde und klimafreundliche Ernährung wird an der Fachberufsschule St. Veit an der Glan Wert gelegt: In der Schulkantine werden Speisen mit regionalen und biologischen Lebensmitteln angeboten. Bei der Essensausgabe können die Schüler:innen wählen, wovon sie mehr oder weniger am Teller haben möchten, damit Lebensmittel nicht verschwendet werden. In Kärnten setzen insgesamt 15 Umweltzeichen-Schulen kreative Projekte für den Klimaschutz um.

Die 2022 ausgezeichneten Umweltzeichen-Schulen aus Kärnten Schule für Sozialbetreuungsberufe – SOB Waiern – Bezirk Feldkirchen

Adventistische Privatschule Klagenfurt – Bezirk Klagenfurt

Volksschule Seeboden – Bezirk Spittal a. d. Drau

Volksschule des Schulverbunds Nationalparkschulen Winklern – Bezirk Spittal a. d. Drau

Mittelschule des Schulverbunds Nationalparkschulen Winklern – Bezirk Spittal a. d. Drau

Fachberufsschule St. Veit an der Glan – Bezirk St. Veit

Volksschule St. Andrä im Lavanttal – Bezirk Wolfsberg

Ausgezeichnet Lernen

Das Österreichische Umweltzeichen für Schulen und Pädagogische Hochschule feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Es wurde 2002 vom Umwelt- und Bildungsministerium mit Unterstützung des Vereins für Konsumenteninformation und des Forum Umweltbildung eingeführt und seither regelmäßig weiterentwickelt. Die zertifizierten Bildungseinrichtungen setzen umfangreiche Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz, die Gesundheitsvorsorge und das Wohlbefinden in der Schule. Aktuell tragen 152 Schulen in ganz Österreich das staatliche Umweltsiegel und unterstützen das Ziel, durch Bildungsarbeit eine nachhaltige Lebenswelt für jetzige und zukünftige Generationen zu schaffen. Rund 53.000 Schüler:innen, 7.100 Pädagog:innen sowie 1.150 weitere Mitarbeitende an den Schulen leisten einen aktiven Beitrag für ein verstärktes Umweltbewusstsein und den Klimaschutz.