Im Trend Cool: Asia-Lokal "Succi" eröffnet in Graz Graz - In Kärnten ist es bereits ein echter Trend und jetzt kommt es nach Graz: Das "Succi". Überzeugen will Chef Luka Čurin mit frischen asiatischen Gerichten und einem coolen Social-Media-Konzept. Schon im Oktober 2022 soll eröffnet werden. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (181 Wörter) #GOODNews Luka Čurin möchte sich nun endlich seinen Traum erfüllen. © Succi

Der Jungunternehmer Luka Čurin hat sich seinen Lebenstraum erfüllt und in den letzten Jahren zwei Lokale in Kärnten eröffnet. Dort ist “Succi” bereits ein Begriff, da das Konzept vor allem auf Social Media sehr präsent ist. “Mega schön angerichtet und lecker” kann man meistens in den Instagram Stories der Fans lesen. Nun zieht es den Unternehmer in die Alte Poststraße 460/462 in Graz, wo er nun ebenfalls durchstarten möchte. Schon im Oktober 2022 soll eröffnet werden.

Was steht auf der Speisekarte?

Auf der Speisekarte stehen, wie auch in Kärnten, sogenannte “Asian Specials”, die nach eigener Rezeptur zubereitet werden. Dazu steht ein Küchenteam mit jahrelanger Erfahrung bereit. Bei seinen Speisen legt der Gastronom Wert auf Frische und Qualität. Auf Glutamat und Speisesalz wird dafür komplett verzichtet. Zum Beispiel: Ein Mitarbeiter schneidet täglich sechs Stunden lang frisches Gemüse. “Alles, was am Ende vom Tag übrig bleibt, wird zum Beispiel an Mitarbeiter verschenkt”, erklärt der Chef. Angerichtet werden die Speisen übrigens so, dass sie auf Fotos besonders gut zur Geltung kommen.