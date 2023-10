4. Oktober

Fan-Welle aus Straubing rollt auf Villach zu: Rasch Tickets für den CHL-Showdown sichern

Villach - Am Dienstag, 4. Oktober, ist es so weit: Da erfolgt in der Villacher Stadthalle (Beginn 20:20 Uhr) der Showdown zwischen dem EC iDM Wärmepumpen VSV und den DEL-Vertreter Straubing Tigers um den Aufstieg in die k.o-Phase der European Champions Hockey League. Ein Fan-Ansturm aus Straubing wird in Villach erwartet. Deshalb: Rasch CHL-Tickets im VSV-Fanshop sowie online unter www.ecvsv.at sichern und unsere „Adler“ im Kampf um das CHL-Achtelfinale lautstark unterstützen!

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (165 Wörter)