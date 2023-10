"Stoff und Chic" Für kreative Köpfe: Neuer „Do it yourself – Store“ er­öffnet bald Klagenfurt - Während der Pandemie konnten viele ihrer Kreativität freien Lauf lassen: Die einen entfalteten ihre Backkünste, andere hingegen entdeckten ihre Liebe zum Nähen. So auch Karin Kruse, die sich vor einigen Jahren das Nähen selbst beibrachte. Nun macht sie ihr Hobby zum Beruf: Am 1. Oktober eröffnet der „Do it yourself – Store“ „Stoff und Chic“ in Klagenfurt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) Karin Kruse machte ihr Hobby zum Beruf. © 5min.at

Karin Kruse (43) arbeitete jahrzehntelang als biomedizinische Analytikerin. Am 1. Oktober um 10 Uhr eröffnet sie nun einen „Do it yourself – Store“ in der Ankershofenstraße 2. Im Gespräch mit 5 Minuten erzählt Kruse, wie es dazu kam. „Vor etwa zwei Jahren entdeckte ich das Nähen für mich. Ich war begeistert und wollte eben diese Begeisterung mit anderen teilen“, so die Hobby-Schneiderin.

“Eine kreative Auszeit vom Alltag”

Kurzerhand entschloss sie sich dazu, an der Ausschreibung zur Pop-up Store-Initiative des Kärntner Wirtschaftsförderungs-Fonds teilzunehmen. Und siehe da, zwei Wochen später dann die erfreuliche Nachricht: Sie konnte mit ihrem Konzept eines „Do it yourself – Stores“ von sich überzeugen. In ihrem Geschäft „Stoff und Chic“ bietet Kruse verschiedenste Stoffe, Nähpakete und Schnittmuster an. „Ich möchte andere dazu motivieren, sich eine kreative Auszeit vom Alltag zu nehmen“, erzählt Kruse. In Zukunft soll es dann auch Workshops für Nähanfänger geben.