Nach zwei Jahren wieder "offline"

Tausende Gäste beim "Aufsteirern": 432 Paare tanzten Walzer in der Tracht

Graz - Das 21. "Aufsteirern" verwandelte am 17. und 18. September die Grazer Gassen und Plätze nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder in eine große Bühne für Musik, Tanz und Tracht. Das charmante Festival lockte auch diesmal wieder tausende Gäste an, die sich davon überzeugen konnten, wie originell, spritzig und vielfältig Traditionelles sein kann.

