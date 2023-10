2:0-Sieg Gegen Lustenau: Sturm rehabilitiert sich von hoher Niederlage in Rotterdam Graz - Der SK Sturm Graz hat, nur drei Tage nach der herben Niederlage in Rotterdam (0:6 gegen Feyernoord), ein Ausrufezeichen in der Liga gesetzt. Den Aufsteiger und bis dahin Tabellenvierten aus Lustenau konnte man mit 2:0 besiegen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) SYMBOLFOTO © SK Sturm Graz ­

Für Sturm Graz galt es, nach der harten 0:6-Pleite vom Donnerstag gegen Feyernoord Rotterdam, einiges gut zu machen gegen den Liganeuling aus Lustenau. Man startete auch gleich wie die Feuerwehr und setzte den Vorarlbergern in den ersten Minuten deutlich zu. Einzig ein Tor wollte nicht fallen. Das dauerte bis zur 24. Minute, als Prass mit einem wahren Traumtor zum 1:0 für Sturm einnetzte. Danach passierte nicht mehr viel, die Lustenauer konnten nichts dagegen halten, womit es mit diesem Spielstand in die Kabinen ging.

Stärkere Lustenauer in Halbzeit zwei

In die zweite Halbzeit startete dann die Austria aus Lustenau sehr stark hinein. Schon bald entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit einem schnellen Hin und Her. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt völlig offen. Obwohl die Gäste sichtlich stärker waren als noch in den ersten 45 Minuten, konnten sie dennoch kaum Möglichkeiten herausspielen. In den letzten Minuten kam es für die Vorarlberger noch schlimmer. Erst traf Fuseini zum 2:0 für die Grazer (83.), dann schwächte man sich auch noch selbst durch eine rote Karte für Anderson (89.). Spätestens ab diesem Zeitpunkt war das Spiel gelaufen und Sturm spielte die Zeit von der Uhr.