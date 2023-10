Nächstes Jahr ist 90-Jahr-Jubiläum Fast 50.000 Besucher: Herbstmesse 2022 war ein voller Erfolg Klagenfurt - Die Herbstmesse in Klagenfurt war auch dieses Jahr ein Publikumsmagnet. Fast 50.000 Menschen sind für einen Ausflug zur Messe in die Kärntner Landeshauptstadt gekommen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (149 Wörter) © Kärntner Messen

Auch die diesjährige Herbstmesse in Klagenfurt konnte wieder tausende Besucher in die Landeshauptstadt locken. Mehr als 47.000 Menschen wurden von knapp 400 Ausstellern aufs Messegelände gelockt und genossen trotz kühlem Wetter die “größte Publikumsmesse ihrer Art im Süden Österreichs und im ganzen Alpen-Adria-Raum”, wie die Betreiber meinen. Auch der Gaudepark war an den meisten Tagen sehr gut besucht und konnte mit einem Rahmenprogramm für Jung und Alt und mit Festival-Charakter aufwarten.

Herbstmesse 2023 von 13. bis 17. September

Die Kaufbereitschaft der Gäste war ebenfalls sehr hoch. Mehr als die Hälfte der Befragten war ausgabewillig und immerhin noch 46,3 Prozent planten sogar Investitionen in der Höhe von bis zu 5.000 Euro. Kommendes Jahr wird es dann ganz besonders spannend, steht doch das 90-Jahr-Jubiläum vor der Tür. Die 90. traditionelle Herbstmesse findet kommendes Jahr dann von 13. bis 17. September statt, der Gaudepark öffnet seine Türen bereits am 8. September 2023.