Neue Giftspinne in Europa: Was kann ich machen, wenn sie in meiner Wohnung ist?

Steiermark - Derzeit breitet sich in ganz Europa eine neue Spinnenart aus: Die Zoropsis spinimana, oder "Nosferatu-Spinne". In Österreich wurde sie erstmals 1997 gesichtet, in Deutschland und der Schweiz mehren sich die Sichtungen in letzter Zeit. Da sie Wärme gewohnt ist, wird sie es sich in den Wintermonaten in Häusern und Wohnungen gemütlich machen.

