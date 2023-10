Gegen 19.30 Uhr eskalierte in einer Wohnung in Eggenberg ein Streit, bei dem der mittlerweile 63-Jährige zu einem Messer griff und das Opfer tödlich verwundete. Wir haben berichtet. Laut derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen des waren das Opfer und der Tatverdächtige einander bekannt. Sie beide standen in einem Naheverhältnis zu einer 33-Jährigen, in deren Wohnung sich der Vorfall ereignete. Der 63-Jährige befand sich laut Auskünften seit längerer Zeit in einer Liebesbeziehung mit der Frau, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung aufhielt. Das Opfer hingegen wohnte bei der Frau.

Streit begann bereits außerhalb der Wohnung

Im Laufe des Freitagabends war es bereits außerhalb der Wohnung zu Streitigkeiten zwischen den zwei Männern gekommen, welche in der Wohnung schließlich eskalierten. Der 63-Jährige machte jedoch keine konkreten Angaben zur Tat und machte während seiner formellen Beschuldigteneinvernahme im Beisein seines Rechtsanwaltes zudem von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Ermittlungen seitens des Landeskriminalamtes Steiermark werden fortgesetzt. Die Leiche des Opfers wurde von der Staatsanwaltschaft Graz freigegeben. Der 63-Jährige wird im Laufe des restlichen Tages in die Justizvollzugsanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.