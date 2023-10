1:2-Niederlage KAC verliert auch gegen Liganeuling aus Vorarlberg Klagenfurt - Nach der Niederlage vor zwei Tagen gegen Innsbruck hat der KAC auch heute verloren. Diesmal war der Gegner der Liganeuling aus Vorarlberg. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) [email protected]

In das erste Drittel startete der KAC gleich schwungvoll hinein und setzte Angriff um Angriff. Einzig das Tor wollte nicht fallen, weshalb es mit 0:0 in die Kabinen ging. Dann geschah das Überraschende: Die Hausherren aus Vorarlberg trafen in der 22. Spielminute durch Spannring zum 1:0. Das brachte den Vorarlbergern mehr Selbstvertrauen und machte das Spiel insgesamt spannender. Im zweiten Drittel sollte allerdings nichts mehr groß passieren.

Flotte Partie im dritten Drittel

Das dritte Drittel startete dann genau umgekehrt. Es waren keine zwei Minuten gespielt, da konnte Ticar für den KAC ausgleichen. Das flotte Spiel, das sich dadurch entwickelte, nutzten die Pioneers aus dem Ländle für sich und sorgten in der 51. Minute für den entscheidenden Treffer zum 2:1, dem der KAC nichts mehr entgegensetzen konnte. Torschütze: Macierzynski.