Arbeitskräftemangel soll vermindert werden

Zehn Stipendien für KTS-Schüler: "Müssen die Eltern entlasten"

Villach - Insgesamt zehn Stipendien hat das Land Kärnten an Schülerinnen und Schüler der KTS in Villach übergeben. Ziel ist es, den Arbeitskräftemangel in der Branche zu vermindern und die Eltern zu entlasten.

