2:4-Niederlage Nach Niederlage in Linz verliert VSV auch zweites Ligaspiel Villach / Pustertal - Der VSV hat heute auch das zweite Ligaspiel in Folge verloren. Am Ende hieß es aus Sicht der Draustädter: 2:4-Niederlage. von Phillip Plattner © foppa Iwan / HC Pustertal

Das Spiel begann, vor allem für den VSV, sehr schleppend. Wenige Chancen und ein torloses erstes Drittel waren die Folge. Auch das zweite Drittel vermochte zunächst nicht wirklich Fahrt aufzunehmen und war ausgeglichen – bis zur 28. Spielminute. Da nämlich war es Ahl, der für die Pustertaler zum 1:0 traf. Als alles danach aussah, dass es mit diesem Spielstand in die Kabinen ging, schlug plötzlich Joslin zu und glich das Spiel damit wieder aus (40.).

Pustertal entscheidet Spiel in letztem Drittel

In das letzte Drittel starteten die Gastegeber aus Südtirol besser und belohnten sich direkt mit dem erneuten Führungstreffer durch Hannoun. Der Treffer wurde lange per Video gecheckt, schlussendlich aber für gültig erklärt. Catenacci entschied mit seinem Treffer zum 3:1 das Spiel dann endgültig für die Pustertaler (52.). Der VSV hatte dem dann kaum mehr was entgegenzusetzen und kassierte sogar noch das 1:4 durch Roy ins leere Tor (58.). Ein weiterer Villacher Ehrentreffer drei Sekunden vor Schluss von Rauchenwald änderte an der Niederlage nichts mehr.