11 bis 17 Grad

Mit diesem Wetter starten wir in der Steiermark in die Woche

Steiermark - Bei Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad kann es am Montag vor allem in der nördlichen Obersteiermark vormittags noch regnen und in höheren Lagen schneien. Spätestens am Nachmittag sollte es aber auch dort auflockern und in der ganzen Steiermark dürfte dann sogar zeitweise die Sonne zu sehen sein.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (103 Wörter)