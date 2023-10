13 bis 18 Grad So sieht das Wetter in Kärnten zum Wochen­start aus Kärnten - Bei Höchsttemperaturen zwischen 13 und 18 Grad erwartet uns in Kärnten zum Wochenstart größtenteils sonniges Wetter. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) © 5min.at

Zum Wochenstart lockern in Kärnten nach einigen nächtlichen Regenschauern die Wolken bald auf. Im Tagesverlauf setzt sich dann wieder überwiegend sonniges Wetter durch, wie die Experten der ZAMG berichten. Von Norden her können harmlose Wolken durchziehen. Vor allem in den nördlichen Tälern soll es erneut recht windig werden. Die Höchsttemperaturen liegen am Montag zwischen 13 und 18 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

So wird das Wetter in Villach:

