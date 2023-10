"Umsteigertage" Für Gratis-Öffis bezahlt?: Jetzt gibt's Geld zurück Kärnten - Derzeit laufen die "Umsteigertage" in Kärnten. Das heißt, dass noch bis inklusive Donnerstag alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland gratis sind. Da jedoch die Hinweise auf den Automaten fehlen, haben viele Menschen für ihre Tickets bezahlt. Diese können nun beim Verkehrsverbund oder den ÖBB zurückgegeben werden, sofern sie nicht vor vergangenen Freitag gültig waren. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (155 Wörter) © Daniel Raunig

Seit Freitag, den 16. September, läuft in Kärnten die Gratis-Aktion “Umsteigertage”, während welcher man, bis Donnerstag noch, gratis mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Kärnten fahren darf. Da allerdings an den Ticketschaltern keine Info-Zettel kleben, haben viele Menschen auch am Automaten am Bahnhof bereits Tickets gekauft. Sollte man nun also ein Ticket gekauft haben, das in den Aktionszeitraum fällt (zwischen Freitag, 16., und Donnerstag, den 22. September), könne man unbürokratisch das Geld zurückerhalten, berichtet der ORF in Bezug auf das Büro von Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Aktion soll Pendler ansprechen

Bis einschließlich Donnerstag, den 22. September, kann noch gratis mit den Bussen und Zügen innerhalb von Kärnten gefahren werden. Die Aktion soll vor allem Pendler ansprechen. Ziel ist es, die Menschen von den Autos in die öffentlichen Verkehrsmittel zu bekommen. Die betroffenen Tickets können beim Verkehrsverbund oder den ÖBB zurückgegeben und das Geld zurückverlangt werden.