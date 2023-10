In Osttirol

Schuss löste sich versehentlich aus Pistole und traf einen Nachbarn

Lienz / Osttirol - Heute Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, löste sich in Lienz in Osttirol bei einem 21-Jährigen, der gerade Trockenübungen mit seiner Waffe machte, ein Schuss. Dieser durchschlug die Wand und traf in der Nachbarwohnung einen Mann am linken Unterarm.

