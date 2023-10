Heute Nacht

Einsatz läuft noch: Feuerwehr sucht nach einer Vermissten bei Wohnhaus­brand

Frantschach-St Gertraud - In der Nacht kam es zu einem Wohnhausbrand in Vorderwölch, in der Gemeinde Frantschach-St Gertraud. Sieben Feuerwehren standen beim Vollbrand im Einsatz. "Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten, nach einer älteren Hausbewohnerin wird aktuell gesucht", so Einsatzleiter Manfred Walzl.

