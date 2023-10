Stadt informiert kostenlos Schutz vor sexuellen Über­griffen in Clubs: Schon 40 Lokale an Bord des "Luisa"-Projekts Graz - „Luisa ist da" ist das erste „Luisa"-Projekt in Graz. Seit 2019 haben Mädchen und Frauen bzw. alle Personen die Möglichkeit, in mittlerweile über 40 Lokalen und allen Jugendzentren der Stadt mit dem Code „Ist Luisa da?" diskret um Hilfe zu bitten, wenn sie belästigt, bedrängt oder bedroht werden. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (338 Wörter) Seit das Projekt ‚Luisa ist da‘ in Graz ins Leben gerufen wurde, hat die Sensibilität im Umgang mit sexueller Belästigung in Nachtlokalen und in der Gastronomie zugenommen. © pexels

Mit der Frage „Ist Luisa da?” können sich Betroffene in brenzligen Situationen schnell und einfach an das geschulte Personal wenden und bekommen unmittelbar jene Hilfe, die sie gerade brauchen. „Betriebe, die sich dazu bekennen, dass sie im Fall des Falles Schutz vor sexuellen und gewalttätigen Übergriffen bieten, setzen damit ein starkes Zeichen”, so Bürgermeisterin Elke Kahr.

Projekt zeigt Wirkung

“Seit das Projekt ‚Luisa ist da‘ in Graz ins Leben gerufen wurde, hat die Sensibilität im Umgang mit sexueller Belästigung in Nachtlokalen und in der Gastronomie zugenommen.” Das bestätigt auch Peter Droneberger, Geschäftsführer vom PPC: „Wir haben männliche und weibliche Securities, das bringt Vertrauen. Die Crew ist sehr präsent und achtet darauf, dass nichts passiert. Luisa ist da! hat sicher dazu beigetragen, dass wir das Thema Belästigung und Übergriffe noch stärker in den Fokus genommen haben.”

Wie werd ich ein Luisa-Lokal?

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gab es immer wieder Lockdowns, die sich auch auf das Projekt „Luisa ist da” auswirkten. „Nun starten wir mit zwei Terminen Anfang Oktober in die Herbstsaison”, freut sich Doris Kirschner, Leiterin des Referats Frauen & Gleichstellung.

Die Oktober-Termine sind: Mittwoch, 05. Oktober 2022, 15 bis 17 Uhr, Trauungssaal / Rathaus, 8010 Graz, Hauptplatz1/OG 1 Zimmer 146

Trauungssaal / Rathaus, 8010 Graz, Hauptplatz1/OG 1 Zimmer 146 Donnerstag, 06. Oktober 2022, 10 bis 12 Uhr, Media-Center / Rathaus, 8010 Graz, Hauptplatz 1 /2. Stock Anmeldung: Wer ein Luisa-Lokal werden und an den kostenlosen Infoveranstaltungen teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis spätestens 30. September unter Bekanntgabe des Tages (Mittwoch oder Donnerstag) beim Referat Frauen & Gleichstellung unter [email protected] oder Tel. +43 316 872-4671.

Wie schon in der Vergangenheit wird Ina Mastnak von der Beratungsstelle TARA das Projekt begleiten und die entsprechenden Informationsveranstaltungen für die Gastrobetriebe gemeinsam mit der Polizei leiten. Auch die Wirtschaftskammer Fachgruppe Gastronomie ist Partner von „Luisa ist da!”.

Mitarbeiter werden eingeschult

Nach der Einschulung der Mitarbeiter:innen erhalten „Luisa-ist-da”-Lokale Leporellos zum Auflegen und Infotafeln aus Metall in deutscher und englischer Sprache. Die Lokale werden mit einem Aufkleber gekennzeichnet. Gabriele Mandl vom Frauenreferat ist Ansprechpartnerin für die Betriebe. Sie hält Kontakt zu den Lokalen, beantwortet Fragen und versorgt die Gastroszene mit dem nötigen Infomaterial. „Im Sinne der Sicherheit aller beim nächtlichen Ausgehen, freuen wir uns über jedes weitere Lokal, welches bei „Luisa ist da!” mitmacht!”, lädt Bürgermeisterin Kahr offensiv die Grazer Gastronomie dazu ein, sich dem Projekt „Luisa ist da!” anzuschließen.