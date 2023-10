Großer Ärger... Leserin: "Kühltruhen & Co. in der Natur - Täter sollen aus­geforscht werden!" Landskron - "Ich habe heute wieder einen Spaziergang gemacht und diesmal am Radweg sogar drei Müllberge unmittelbar nebeneinander gesehen. Sogar eine Kühltüre wurde entsorgt", erzählt eine 5 Minuten Leserin. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) Leserstory © Leserin

Sie war am Wochenende in Landskron spazieren und macht ihrem Ärger Luft: “Das müsste doch ein leichtes sein, den Täter anhand der Fingerabdrücke zu finden. “Es muss ja jemand sein, der die örtliche Gegebenheit kennt.” Es passiert nämlich öfter, dass es hier zu Müllablagerungen kommt, was übrigens auch illegal ist.

“Jeder verärgert”

“Eine Kamera hier anzubringen, wäre hier angebracht. Ich denke, es ist immer der gleiche Täter.” Jutta versteht nicht, wie so etwas überhaupt möglich ist. “Natürlich bin ich verärgert, wenn man auf einem Spazierweg und Radweg so etwas sehen muss. Ich habe gestern mit einigen Hundebesitzern, die ebenfalls hier unterwegs waren, gesprochen und jeder war verärgert. “Wenn nur einmal was gemacht werden würde, und man denjenigen ausfindig macht, dann wird vielleicht Schluss damit sein.”

Kamera installieren?

Sie schlägt vor, eine Kamera anzubringen, immerhin handle es sich um ein Wasserschutzgebiet. Einzelfälle, oder ärgerst du dich auch regelmäßig über Müllablagerungen? Wir freuen uns auf deine Meinung.

Update: Aufräumaktion

Aufmerksame Spaziergänger machten uns nun darauf aufmerksam, dass es sich um eine Aufräumaktion handelt. “Der Treffner Bach wird von dem Müll gesäubert, der bei dem Unwetter hineingelangt ist.” Dieser wird dann entlang des Bachbettes abgelagert, bis er entsorgt werden kann. Plakate entlang des Wegrandes weisen darauf hin.