Teilweise Vollsperre auf der A2: Tunnel bekommen LED-Lichter

Zwei enorme Vorteile von LED-Tunnel- und Straßenbeleuchtung sind die verbesserte Helligkeit durch das weiße Licht und die Möglichkeiten der präzisen Lichtlenkung auf die Fahrbahn. Dieses unterstützt auch die Verkehrssicherheit. Ein dritter Vorteil: Eine einzige Einfahrtsleuchte muss eine Helligkeit von rund 50.000 Lumen Licht liefern, dies entspräche bei einer einzigen Tunnelleuchte einem Äquivalent von 31 Stück ehemaliger 100 Watt Glühbirnen. Diese Lichtleistung kann nun durch nur zwei Leuchten bereitgestellt werden. Auch in weiteren Tunnel entlang des Autobahn- und Schnellstraßen-Netzes wird die ASFINAG eine Beleuchtungsumrüstung auf LED vornehmen. Einige stark befahrene Tunnel wie der Tunnel Kaisermühlen auf der A 22 Donauuferautobahn in Wien erstrahlen bereits in LED. In die Lichtmodernisierung der Nordumfahrung Klagenfurt investiert die ASFINAG vier Millionen Euro.