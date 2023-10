Engerer Taktverkehr Bessere Busverbindung für neue Volksschule umgesetzt Graz - Nach zwei Jahren Bauzeit wurde die an modernste Standards angepasste neue Volksschule Andritz in der Stattegger Straße mit Platz für insgesamt 16 Klassen im Sommer fertiggestellt, 12 Klassen zogen bereits mit Beginn des neuen Schuljahres 2022/23 ein. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) © Holding Graz/Lupi Spuma

Bisher bediente die Regionalbuslinie 240 den Standort in Andritz im ca. 30-Minuten-Takt, seit dem Schulbeginn verdichten Graz Linien in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Steiermark und Postbus den Takt der Regionalbuslinie, bis Ende 2022 folgt eine zusätzliche Evaluierung der Anbindung, um sicherzustellen, dass der dafür vorgesehene Fahrplan den Bedarf deckt.

Rasche Lösung

„Ich freue mich über die rasche Lösung der Graz Linien mit dem Verkehrsverbund und Postbus, die im Sinne der Schüler:innen der VS Andritz eine Taktverdichtung und damit eine bedarfsgerechte Anbindung der Schule an den ÖV sicherstellt. Gerade für diejenigen Schulkinder, die nicht zu Fuß in die Schule gehen können, ist ein gut ausgebautes ÖV-Angebot rund um Schulen notwendig“, betont Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner.