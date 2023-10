Polizei zieht Bilanz Kontrollen am GTI-Wochenende: 19 Führer­scheine abgenommen Kärnten - Am GTI-Wochenende hat die Polizei in Kärnten wieder Schwerpunktkontrollen zum Thema Alkohol durchgeführt. Die Bilanz: Mindestens 25 Lenker waren alles andere als nüchtern im Straßenverkehr unterwegs. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) © 5min.at

Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der LPD Kärnten fand vom 16. auf den 17. September 2022 ein kärntenweiter Schwerpunkt gegen Alkohol am Steuer statt. 25 Personen fuhren unter Einfluss von Drogen oder Alkohol und 256 Personen haben sich allgemein daneben benommen und eine Anzeige oder ein Organmandat erhalten.

Maßnahmen des Landes wirken

Sonst verlief das GTI-Treffen weitestgehend ruhig. „Es zeigt, dass die von uns beim Bund erreichten gesetzlichen Maßnahmen und der verstärkte Kontrolldruck wirken. Der Lärm und die Exzesse bei den illegalen Treffen gehen heuer endlich zurück. Damit können auch die Anrainer endlich besser geschützt werden. Jeder Gast ist in Kärnten willkommen, der Großteil hält sich auch an die Regeln. Aber gegen jene Unbelehrbare, die nur nach Kärnten kommen, um auf unsern Straßen illegal Krawall zu schlagen, werden wir auch weiter konsequent, aber verhältnismäßig vorgehen und sie aus dem Verkehr ziehen, um die Anrainer zu schützen”, so Verkehrsreferent Sebastian Schuschnig abschließend.