Auch in Kärnten Queen-Begräbnis heute: Viele Flaggen bereits auf Halbmast Kärnten - Das Bundeskanzleramt ordnete für heute eine Trauerbeflaggung an. Auch in Kärnten sind bereits erste Flaggen auf Halbmast zu sehen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) Die Österreich-Flaggen an den Glocknerstraßen wurden heute auf Halbmast gesetzt. © grossglockner.at

Auf Österreichs öffentlichen Gebäuden wehen die Flaggen am 19. September auf halbmast. Grund dafür ist das Begräbnis der britischen Königin Elizabeth II. in London.

Kärnten setzt alle Flaggen auf halbast

Außerdem sollen an diesem Tag die EU-Flaggen eingeholt werden. In Kärnten werde man die EU-Flagge nicht wie vom Bundeskanzleramt angeordnet einholen sondern wie Fahnen in Staatsfarben ebenfalls auf halbmast setzen. Im Rahmen der bundesweiten Trauerbeflaggung wurden am heutigen Begräbnistag der Queen die Österreich-Fahnen auf Halbmast gesetzt, so auch an den an den Glocknerstraßen. Das Begräbnis findet heute mittags statt – Spitzenpolitiker aus aller Welt werden erwartet.