Das Wetter hielt... Am Sonntag: "1. Manhattan Kirchtag" durchgeführt Wasenboden - Nachdem dieses Jahr die 1. Mai-Feier wetterbedingt abgesagt werden musste, wurde kurzerhand die Entscheidung getroffen, den Nachkirchtag als Alternative einzuführen. Dieser fand gestern am Sonntag, den 18. September statt.

Am 18. September 2022 fand der 1. SPÖ-Manhattan Nachkirchtag am Wasenboden statt. Gemeinsam mit dem Team des Kioskes am Wasenboden organisierte die SPÖ Stadtteilorganisation Manhattan rund um Gemeinderat Christopher Slug den 1. Manhattan Nachkirchtag. Neben einer großen Tombola, kulinarischen Köstlichkeiten vom Grill, sorgten EDO UND ROMAN für zünftige Unterhaltung. Nachdem dieses Jahr die 1. Mai-Feier wetterbedingt abgesagt werden musste, wurde kurzerhand die Entscheidung getroffen, den Nachkirchtag als Alternative einzuführen. “Den zahlreichen Gästen hat es sichtlich Freude gemacht, nach zwei Jahren Pandemie, endlich wieder in Manhattan zu feiern und mit Freunden zusammensitzen zu können”, erzählt Christopher Slug. “Großer Dank ergeht den freiwilligen HelferInnen und den Betreibern des Kiosk am Wasen Boden, Katharina Hausmann und Kai Wiekhusen.”