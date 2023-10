Sei dabei! Zum ersten Mal: Villacher Hausberg wird zur Laufstrecke Dobratsch - Zum ersten Mal lädt der Verein GEMMA am Sonntag, 9. Oktober 2022 zum Berglauf auf den Dobratsch ein. Eine Strecke, die meist nur gewandert wird oder man mit den Skitouren geht, wird zur Laufstrecke. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (178 Wörter) © Verein GEMMA/KK

Berglauf wird zur Trendsportart und diesen Trend lässt sich der Kärntner Verein GEMMA nicht entgehen. In 4,4 km werden 825 Höhenmeter zurück gelegt. Gelaufen wird am Sonntag, 9. Oktober ab 10 Uhr von Heiligengeist über die ehemalige Familienabfahrt hin zur Rosstrått‘n. Bei diesem Bewerb können sowohl Jugendliche als auch Erwachsene teilnehmen. Auf 1.732 Metern Seehöhe angekommen, können sich die TeilnehmerInnen über die zurückgelegte Etappe erfreuen und erhalten eine warme Verpflegung.

Das GEMMA Duo Stefan Mak und Marc Germeshausen organisieren heuer zum ersten Mal den GEMMA Berglauf am Sonntag, 9. Oktober © Verein GEMMA/KK

Teil des Kärnter Berglauf Cup

Dieser Lauf ist Teil des Kärnter Berglauf Cups, bei diesem absolvieren die LäuferInnen über 20 Bergläufe. Die finale Strecke sowie die Gesamtsiegerung des Cups findet im Rahmen des 1. GEMMA-Berglauf statt. „Als Verein, der jungen Menschen eine Plattform zur Umsetzung ihrer Ideen bietet und regelmäßig sportliche Akzente in Kärnten setzt, freuen wir uns viele motivierte LäuferInnen am Villacher Hausberg begrüßen zu dürfen“, zeigen sich Marc Germeshausen und Stefan Mak vom Verein GEMMA erfreut. Anmelden kann man sich zuvor unter www.gemma.cc. Nachnennungen werden am Lauftag ab 9 Uhr vor Ort entgegengenommen.