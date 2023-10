Häufige Fragen der Leser Kärnten-Bonus: Wie und wann kommen die 200 Euro bei mir an? Kärnten - Neben dem Klimabonus und dem Anti-Teuerungsbonus gibt es in Kärnten auch noch einen zusätzlichen 200 Euro-Bonus. Ein paar Kärntner haben ihn bereits erhalten, ein paar warten noch auf eine Rückmeldung zu ihrem Antrag. Wir haben beim Land Kärnten für euch nachgefragt. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (276 Wörter) © Fotomontage 5min.at & guenther/stock.adobe.com

In Kärnten haben bereits 20.000 Haushalte automatisch einen Bonus über 200 Euro erhalten. Hierbei handelt es sich um Personen, die ohnehin schon Wohnbeihilfe oder einen Heizkostenzuschuss vom Land erhalten. Seit Mitte August können nun alle anderen Kärntner ein Online-Formular ausfüllen und das Geld so beantragen.

Leser wünschen sich Rückmeldung

Viele Leser sind nun verunsichert: “Ich habe den Antrag bereits vor mehreren Wochen abgeschickt und noch gar keine Antwort erhalten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Geld überhaupt erhalte oder ob ich nicht berechtigt bin. Gewissheit wäre schön”, erzählt Anna M. aus Villach. Ein anderer erzählt: “Ich bin dankbar für das Geld und möchte nicht drängen, aber es wäre nur schön zu wissen, ob man es überhaupt bekommt”. Manche haben Sorge, dass der Antrag überhaupt nicht beim Land angekommen ist.

“Wir arbeiten auf Hochdruck”

Das Land Kärnten kann an dieser Stelle beruhigen: “Wir bearbeiten auf Hochdruck alle Formulare zu bearbeiten. Auch samstags und sonntags”, schildert man uns bei der zuständigen Stelle in der Landesregierung. Die Auszahlungen finden regelmäßig und stetig statt. Außerdem erklärt man uns: “Jeder bekommt von uns zuerst eigentlich immer ein Bestätigungsmail, wenn der Antrag erfolgreich bei uns eingelangt ist und später nochmal ein Schreiben, ob er bewilligt oder abgelehnt wurde. Teilweise passiert es aber, dass das Geld am Konto ist, bevor das Schreiben zugestellt wurde”. Da es noch bis 30. November möglich ist, Anträge abzugeben, kann leider auch nicht genau gesagt werden, bis wann es bei dir am Konto ist. Aber in den nächsten Wochen dürfte es so weit sein.