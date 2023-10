Vor dem Umbau Letzte Chance: Recycling­hof in Wolfs­berg vorerst geschlos­sen Wolfsberg - Vor dem großen Umbau des Recylinghofs hat dieser am Samstag, dem 24. September 2022 noch ein letztes mal von 8 bis 11.45 Uhr geöffnet. Bürgerinnen und Bürger werden ersucht, den Recyclinghof bis dahin noch möglichst intensiv zu nutzen. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (44 Wörter) SYMBOLFOTO

Ab 26. September 2022 steht bis zum Ende der Umbauarbeiten (voraussichtlich Dezember) ein Ersastzstandort mit kleineren Dimensionen in der Lagerstraße (ehemaliges Kika-Lager) zur Verfügung, der in dringenden Fällen von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr in Anspruch genommen werden kann.