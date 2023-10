Brand in der Früh Traurige Gewissheit: Leiche in abgebranntem Haus gefunden Frantschach-St. Gertraud - Bisher war nur bekannt, dass die Feuerwehr eine Frau sucht. Nun ist es traurige Gewissheit. Im Gebäude wurde eine Leiche gefunden. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) Artikel zum Thema Einsatz läuft noch: Feuerwehr sucht nach einer Vermissten bei Wohnhaus­brand

Heute Früh, gegen 4 Uhr heulten die Sirenen – ein Zusteller schlug Alarm. Mehrere Feuerwehren wurden zu einem Einsatz in Waldnähe gerufen. Betroffen war ein Wohnhaus am Berg, das bereits in Flammen stand. Das Haus brannte daraufhin komplett nieder. Im Einsatz stand neben der Feuerwehr auch Polizei und Rettung. Eine große Herausforderung stellte die Wasserversorgung dar, die Feuerwehr könnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Das Brand dürfte in der Küche entstanden sein.

Am Vormittag wurde dann eine Leiche gefunden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die vermisste Pensionistin, die im Haus lebte.