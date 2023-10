Wegen Arbeiten am Strommast

Schöckl Seil­bahn & Rodel am Mittwoch außer Be­trieb

Graz - Weil am Mittwoch Arbeiten an einem Strommast nötig sind, wird weder die Seilbahn noch der Hexenexpress in Betrieb sein.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (52 Wörter)