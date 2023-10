Sogar Unterschriften gesammelt Anrainer wenig erfreut: Beliebte Billa-Filiale schließt Ende Oktober F.-X.-Wirth-Straße - "Wir haben da einen kleinen, aber feinen BILLA", erzählt eine Villacherin gegenüber 5 Minuten Villach. "Nur leider soll dieser schließen. Stimmt das?" von Redaktion 1 Minute Lesezeit (209 Wörter) Artikel zum Thema BILLA-Markt zieht bei RUTAR in Villach ein

Die Anwohner und Schüler vor Ort finden das gar nicht gut, immerhin wäre die Filiale gut besucht. “Sogar eine Unterschriftenliste wurde bei der Stadt abgegeben.” Wir haben bei BILLA nachgefragt und am Telefon heißt es, dass es stimmt und am 29. Oktober geschlossen wird.” Die Mitarbeiter arbeiten danach in anderen Filialen. Wie Leser heute berichten, soll auch die BILLA-Filiale in der Italienerstraße geschlossen werden. Warum werden die BILLA-Filialen geschlossen?

Neueröffnung beim RUTAR

Demnächst bekommt das Rutar-Möbelhaus in Villach Zuwachs. In das Gebäude soll nun auch ein BILLA einziehen. Die Umbauarbeiten sind bereits voll im Gange und die Eröffnung ist demnächst geplant – Mehr dazu hier. Seitens des REWE Konzerns heißt es auf die Anfrage von 5 Minuten Villach: “Wir dürfen bestätigen, dass wir die zwei bestehenden Märkte in der Franz-Xaver-Wirth-Straße und der Italienerstraße demnächst schließen und voraussichtlich Anfang November in einen schönen, modernen Markt in der Dreschnigstraße übersiedeln werden.” Am neuen Standort sollen nicht nur die Mitarbeiter der alten Filialen einen Platz finden, sondern auch weitere Arbeitsplätze geschaffen werden. Wann genau eröffnet wird, will REWE allerdings noch nicht verraten. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.