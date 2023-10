Win-Win Situation angestrebt Nach Wirbel: Stadt startet nun mit Impf­kampagne Klagenfurt - Gemeinsam etwas gegen Covid-19 unternehmen und was davon haben sollen Bürgerinnen und Bürger, aber auch in Klagenfurt ansässige Unternehmen und Vereine, die sich an der kommunalen Impfkampagne beteiligen und zur Bewusstseinsbildung für die Covid-Impfung beitragen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (190 Wörter) © 5Min

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit Beginn der kalten Jahreszeit auch die Covid- Infektionen wieder steigen werden, ist hoch. Daher hat sich die Österreichische Bundesregierung entschlossen, Gemeinden mit einem zweckgebundenen Budget für Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung für die Covid-Impfung auszustatten.

Gemeinsame Aktion

Die Stadt Klagenfurt startet nun mit einer umfangreichen Kampagne mit dem Titel „Gemeinsam was unternehmen. Und was davon haben“. Neben Infos rund um die Covid-Impfung und der Motivation an alle Bürgerinnen und Bürger, sich durch die Impfung im Fall einer Covid-Infektion gegen schwere Verläufe zu schützen, ist in die Klagenfurter Kampagne ein Win-Win-Paket für Klagenfurter Unternehmen und Vereine inkludiert, die sich in den Dienst der Sache stellen und sich als Multiplikatoren an der Kampagne beteiligen können.

Unternehmen & Vereine profitieren von Aktion

Für die vierwöchige Beteiligung (im Geschäfts- oder Vereinslokal oder bei Veranstaltungen mittels Plakat, RollUp bzw. online auf Webpages, Social Media Kanälen etc.) erhält jeder teilnehmende Verein bzw. jedes teilnehmende Unternehmen City-10er, die wiederum in heimischen Wirtschaftsbetrieben als Zahlungsmittel verwendet werden können. Startschuss der Medienkampagne ist Anfang Oktober, Start der Einreichungen voraussichtlich der 11. Oktober.